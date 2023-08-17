В военном технополисе «Эра» оценили более 300 научных проектов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Какие инициативы помогут обороноспособности и национальной безопасности России?

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Более 300 проектов отправили на рассмотрение для новой технологической базы обеспечения обороноспособности и национальной безопасности страны. Об этом рассказал руководитель научно-исследовательских проектов технополиса «Эра» и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он рассказал, что поступило 318 проектов от почти 80 организаций. Это 27 вузов, 27 научных объединений и 24 промышленных компаний. Проекты разбили на несколько направлений. Например, на биотехнические системы защиты и интеллектуальные системы.

Основная инициатива по проектам исходила из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Воронежа, Самары и Саратова.

После экспертизы отобрали 40 работ. Их оценивали по критериям ожидаемого результата, степени завершенности и важности для ВС РФ.

Ковальчук добавил, что перспективные проекты будут поддерживаться фондом или даже сразу несколькими инвесторами.

«Сегодня в условиях специальной военной операции, что очень важно, возник целый ряд абсолютно очевидных, лежащих на поверхности конкретных задач и запросов. И я думаю, что вот сейчас, когда создано все, что необходимо, все инструменты, мы можем перейти уже к новому этапу развития технополиса», — заявил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководитель научно-исследовательских проектов оценил обороноспособность России.

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