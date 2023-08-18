Не укроются даже в бункерах: в Запорожье боевиков громят расчеты САУ «Малка»

Их калибр, как отмечается, способен уничтожить все.

На запорожском направлении позиции ВСУ громит наша артиллерия. Работает одно из самых мощных орудий — самоходная установка «Малка».

Эта грозная дальнобойная пушка посылает снаряды глубоко в тыл врага, а их калибр способен уничтожить все, включая укрепленные бетонные бункеры. За работой расчета наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания».