«Хваленые подразделения»: ВС РФ переламывают элитный 10-й корпус ВСУ у Работина

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 406 0

ВС РФ переламывают элитный 10-й корпус ВСУ у Работина

«Хваленые подразделения»: ВС РФ переламывают элитный 10-й корпус ВСУ у Работина

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боевикам не помогают даже используемые там американские Stryker.

Активные бои зафиксированы в северных окраинах Работина, российская армия накрывает противника артиллерией и минометным огнем. Об этом ТАСС рассказали власти Запорожской области.

«Ночью их уничтожили, оставшихся в живых выбили из Работина. Сегодня с раннего утра возобновились активные действия. Воюет элита ВСУ из 10-го армейского корпуса, хваленые подразделения, которые просто перемалываются на нашей первой линии обороны», — говорится в заявлении.

Кроме того, известно, что в этом пункте противник активно использует бронемашины Stryker производства США.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия призывает боевиков повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед российской армией.

Тема:
Спецоперация
18 авг
«Уже слишком поздно»: в США предупредили Зеленского о ситуации с Одессой
18 авг
США намерены одобрить передачу Киеву F-16 после обучения пилотов
18 авг
Украинский дрон-камикадзе посадили силами РЭБ в Курской области
18 авг
Российские морпехи ошеломили боевиков ВСУ внезапным ударом в зоне СВО
18 авг
Россия призвала боевиков повернуть оружие против киевского режима или сдаться
18 авг
МИД: попытка ударить по Москве дроном подтверждает преступную сущность Киева
18 авг
Балицкий: ВСУ потеряли за ночь почти 170 боевиков на запорожском направлении
18 авг
Не укроются даже в бункерах: в Запорожье боевиков громят расчеты САУ «Малка»
18 авг
Российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 за сутки в зоне СВО
18 авг
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

17:09
Канада ввела санкции против трех московских судов
17:08
Они не смогли сдержать слез: как прощались россияне с клоуном Андрюшей
17:07
Суд арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца
17:03
Американцы столкнулись со странным существом с большими ушами и длинным хвостом
16:56
Нет аналогов в мире? В России изобрели «капсулу бессмертия»
16:53
В Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, ребенок в больнице

Сейчас читают

«Чтобы родственники не ругались»: кому достанется наследство Ивана Краско
В Москве простились с народным артистом России клоуном Андрюшей
Она «сморщивается»: чем опасен «синдром Щелкунчика» и что это такое
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку