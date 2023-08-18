«Хваленые подразделения»: ВС РФ переламывают элитный 10-й корпус ВСУ у Работина

Боевикам не помогают даже используемые там американские Stryker.

Активные бои зафиксированы в северных окраинах Работина, российская армия накрывает противника артиллерией и минометным огнем. Об этом ТАСС рассказали власти Запорожской области.

«Ночью их уничтожили, оставшихся в живых выбили из Работина. Сегодня с раннего утра возобновились активные действия. Воюет элита ВСУ из 10-го армейского корпуса, хваленые подразделения, которые просто перемалываются на нашей первой линии обороны», — говорится в заявлении.

Кроме того, известно, что в этом пункте противник активно использует бронемашины Stryker производства США.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия призывает боевиков повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед российской армией.