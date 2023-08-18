Россия призвала боевиков повернуть оружие против киевского режима или сдаться

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Российские власти не дадут уйти нацистским карателям от наказания.

Россия призвала боевиков повернуть оружие против киевского режима или сдаться

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

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Тема:
Спецоперация

Россия призывает боевиков повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед российской армией. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что российские власти не дадут уйти нацистским карателям от наказания.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25.

Тема:
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