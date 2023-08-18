«Уже слишком поздно»: в США предупредили Зеленского о ситуации с Одессой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 342 0

В США заявили, что Украина потеряет Одессу, если не признает поражение

«Уже слишком поздно»: в США предупредили Зеленского о ситуации с Одессой

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Тема:
Спецоперация

Сегодня российская армия обладает всеми средствами, чтобы продолжать вытеснять неонацистов дальше Запорожской области.

Если Украина не признает поражение, то президент страны Владимир Зеленский рискует потерять контроль над Одессой. Туда, по мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, пойдут российские войска.

Он подчеркнул, что военные РФ располагают всеми средствами для вытеснения противника дальше Запорожской области.

«Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. <…> Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активные бои зафиксированы в северных окраинах Работина, российская армия накрывает противника артиллерией и минометным огнем.

Тема:
Спецоперация
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