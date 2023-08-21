Боевики киевского режима продолжают терпеть неудачи, теряя технику и живую силу.
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Порядка трех опорных пункта заняли российские военные на авдеевском направлении, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.
Он уточнил, что цели взяты в районе населенного пункта Новокалиново.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние два дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать позиции армии России под Артемовском. Но попытки были безуспешными — российская артиллерия оперативно пресекла все усилия врага.
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