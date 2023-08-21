Российские военные захватили три опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении

Порядка трех опорных пункта заняли российские военные на авдеевском направлении, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

Он уточнил, что цели взяты в районе населенного пункта Новокалиново.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние два дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать позиции армии России под Артемовском. Но попытки были безуспешными — российская артиллерия оперативно пресекла все усилия врага.