Российские военные захватили три опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Боевики киевского режима продолжают терпеть неудачи, теряя технику и живую силу.

Российские военные захватили три опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Порядка трех опорных пункта заняли российские военные на авдеевском направлении, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

Он уточнил, что цели взяты в районе населенного пункта Новокалиново.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние два дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать позиции армии России под Артемовском. Но попытки были безуспешными — российская артиллерия оперативно пресекла все усилия врага.

Тема:
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