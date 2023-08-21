Попытка не удалась: российская армия отразила атаки ВСУ под Артемовском

Этот участок фронта по-прежнему остается одним из самых напряженных.

За последние два дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать позиции Армии России под Артемовском. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Противник предпринял несколько попыток атаковать наши позиции в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки», — уточнил он.

Попытки были безуспешными — российская артиллерия оперативно пресекла все усилия врага, который впоследствии понес существенные потери на этом участке фронта. Он по-прежнему остается одним из самых напряженных, а в тылу врага продолжает прибывать подкрепление.

Однако, как сообщил Гагин, российской армии удалось уничтожить несколько единиц бронетехники ВСУ, а также несколько огневых точек и около двадцати боевиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ.