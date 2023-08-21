В Калужской области отразили атаку БПЛА
Подробности случившегося привели власти региона.
Фото: © РИА Новости
Атаку беспилотников отразили в Кировском районе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Он уточнил, что атак отражена утром в понедельник, 21 августа, несмотря на сложные метеорологические условия.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил Шапша.
В этот же день об отражении атаки беспилотников в Московской области сообщили в Минобороны, а также мэр Москвы Сергей Собянин. БПЛА подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал в районе населенного пункта Покровское.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.
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