В Калужской области отразили атаку БПЛА

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 22 0

Подробности случившегося привели власти региона.

В Калужской области отразили атаку БПЛА

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Атаку беспилотников отразили в Кировском районе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что атак отражена утром в понедельник, 21 августа, несмотря на сложные метеорологические условия.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил Шапша.

В этот же день об отражении атаки беспилотников в Московской области сообщили в Минобороны, а также мэр Москвы Сергей Собянин. БПЛА подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал в районе населенного пункта Покровское.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

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