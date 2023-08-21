В Калужской области отразили атаку БПЛА

Атаку беспилотников отразили в Кировском районе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что атак отражена утром в понедельник, 21 августа, несмотря на сложные метеорологические условия.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил Шапша.

В этот же день об отражении атаки беспилотников в Московской области сообщили в Минобороны, а также мэр Москвы Сергей Собянин. БПЛА подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал в районе населенного пункта Покровское.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.