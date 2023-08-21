Воробьев доложил Путину о сбитых дронах в Подмосковье

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Глава региона рассказал об этом президенту на встрече в Кремле.

Воробьев доложил Путину о сбитых дронах в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о двух беспилотниках, которые были сбиты силами ПВО утром 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Подробности случившегося глава региона привел на рабочей встрече с российским лидером.

По информации Воробьева, оба дрона были сбиты силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. Обломки одного из беспилотников упали на дом в районе города Истра. В результате пострадали два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атаку беспилотников отразили в Кировском районе Калужской области.

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