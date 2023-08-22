Андрей Воробьев: взрывной волной при падении дрона выбиты окна в доме в Красногорске

При падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Красногорске после работы противовоздушной обороны (ПВО) ударной взрывной волной были выбиты стекла в многоэтажном доме. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждены машины. Возгораний или пострадавших среди людей нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места ЧП с беспилотником в Красногорске.