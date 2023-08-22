Опубликованы кадры с места ЧП с беспилотником в Красногорске

Сегодня ночью над Москвой противовоздушная оборона (ПВО) успешно сбила два украинских дрона. Один из беспилотников упал в поселке Часцы, а другой в Подмосковье на Красногорском бульваре. Об этом ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

5-tv.ru делится эксклюзивными кадрами с места ЧП на Красногорском бульваре. На месте работает корреспондент "Известий" Дарья Малахова.