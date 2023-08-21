Уголовное дело возбудили после гибели диггеров в коллекторах Москвы

Уголовное дело возбуждено после гибели нескольких человек, спустившихся в коллекторы Москвы во время ливня. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации, дело возбуждено по статье об услугах, не удовлетворяющим требованиям безопасности.

Кроме того, известно, что правоохранители установили мужчину, который проводил экскурсию в день трагедии — им может быть 31-летний Константин Филиппов. После инцидента он перестал выходить на связь.

Известно, что группа диггеров накануне отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В итоге уровень воды в подземных коммуникациях сильно поднялся, люди не успели выбраться наружу.

Сначала из реки выловили тело 15-летней девушки, на следующий день — 17-летнего парня. Ненайденным остается их дядя — он также был в группе «туристов». Предположительно, всего отправившихся на экскурсию в коллекторы было более 10 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией.