Взрывы и отравление химикатами: что поджидает диггеров под землей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 30 0

Инженер Климов: диггеры могут отравиться химикатами и погибнуть от удара током

Взрывы и отравление химикатами: что поджидает диггеров под землей

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Дело о гибели диггеров в коллекторе реки Неглинки

Во время экскурсий в коллекторы опасность несет не только вода.

В Москве завершились поиски тел диггеров, которые погибли во время экскурсии в коллектор реки Неглинки. Из воды извлекли тела восьми участников спуска — младшим из них было всего 15 лет.

По предварительным данным, все они утонули в подземных тоннелях во время сильных ливней. Однако, как рассказал изданию KP.RU инженер по эксплуатации Кирилл Климов, не только вода может быть опасна во время подобных прогулок.

В первую очередь, если уж и проводить такие экскурсии, то только с совершеннолетними, уверен эксперт. Даже во время работы профессиональных коммунальщиков соблюдаются максимальные меры безопасности, и на место всегда выезжают втроем.

Один, обвязавшись страховочным тросом, спускается вниз, второй держит веревку, третий отгоняет зевак. Специалист подчеркнул, что очень важно поддерживать связь с тем, кто находится под землей.

Кроме того, в канализационном коллекторе часто скапливается взрывоопасный газ — метан, а также сероводород, пары аммиака и углекислый газ. И если первый может привести к взрыву даже от любой случайной искры, то от смеси химических веществ человек может задохнуться.

Что касается непосредственно коллекторов Неглинки, там, по информации Климова, везде находятся стоковые трубы, идущие от тротуаров и проезжей части — следовательно, оттуда летит весь мусор. Поэтому на голове обязательно должна быть защитная каска.

«С коллектором Неглинки соседствуют тоннели метро, проложены электрические коммуникации к зданиям. Конечно, теоретически все сделано так, что сам дождевой коллектор, который в ливни заполняется до потолка (высота 3,5 метра) не соседствует с электрокабелями — они в других помещениях», — объяснил эксперт.

Впрочем, нельзя гарантировать, что кабель не коснется мокрой стены и не ударит диггера смертельным разрядом тока, заметил инженер.

Ранее 5-tv.ru писал, что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве.

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