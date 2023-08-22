Взрывы и отравление химикатами: что поджидает диггеров под землей
Инженер Климов: диггеры могут отравиться химикатами и погибнуть от удара током
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Во время экскурсий в коллекторы опасность несет не только вода.
В Москве завершились поиски тел диггеров, которые погибли во время экскурсии в коллектор реки Неглинки. Из воды извлекли тела восьми участников спуска — младшим из них было всего 15 лет.
По предварительным данным, все они утонули в подземных тоннелях во время сильных ливней. Однако, как рассказал изданию KP.RU инженер по эксплуатации Кирилл Климов, не только вода может быть опасна во время подобных прогулок.
В первую очередь, если уж и проводить такие экскурсии, то только с совершеннолетними, уверен эксперт. Даже во время работы профессиональных коммунальщиков соблюдаются максимальные меры безопасности, и на место всегда выезжают втроем.
Один, обвязавшись страховочным тросом, спускается вниз, второй держит веревку, третий отгоняет зевак. Специалист подчеркнул, что очень важно поддерживать связь с тем, кто находится под землей.
Кроме того, в канализационном коллекторе часто скапливается взрывоопасный газ — метан, а также сероводород, пары аммиака и углекислый газ. И если первый может привести к взрыву даже от любой случайной искры, то от смеси химических веществ человек может задохнуться.
Что касается непосредственно коллекторов Неглинки, там, по информации Климова, везде находятся стоковые трубы, идущие от тротуаров и проезжей части — следовательно, оттуда летит весь мусор. Поэтому на голове обязательно должна быть защитная каска.
«С коллектором Неглинки соседствуют тоннели метро, проложены электрические коммуникации к зданиям. Конечно, теоретически все сделано так, что сам дождевой коллектор, который в ливни заполняется до потолка (высота 3,5 метра) не соседствует с электрокабелями — они в других помещениях», — объяснил эксперт.
Впрочем, нельзя гарантировать, что кабель не коснется мокрой стены и не ударит диггера смертельным разрядом тока, заметил инженер.
Ранее 5-tv.ru писал, что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве.
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