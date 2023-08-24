Массированный обстрел Донецка — кадры последствий
Артиллерия ВСУ продолжает бить по центру города — туда, где плотная жилая застройка.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyi; 5-tv.ru
23 августа случился очередной массированный обстрел Донецка. Артиллерия ВСУ продолжает бить по центру города — туда, где плотная жилая застройка. Один из снарядов пробил стену в многоэтажном доме в Ворошиловском районе. Взрывной волной выбиты стекла в расположенных по соседству школе и больнице. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев одним из первых оценил последствия атаки.
- 24 авг
- Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
- 24 авг
- «Его помнят и любят»: сын Цымбаларя ответил на заявление своих родственников
- 24 авг
- «Ошибок достаточно»: Зеленский признался, что у него было много провалов на СВО
- 23 авг
- Зеленский рассказал о просьбе военных усилить мобилизацию на Украине
- 23 авг
- «Переворот и потеря власти»: экс-аналитик ЦРУ предрек Зеленскому незавидную участь
- 23 авг
- Саботируют контрнаступление? Боевики ВСУ провалились в окоп на немецкой БМП
- 23 авг
- Охраняют рубежи: морпехи громят отряды ВСУ на границе ДНР и Запорожья
- 23 авг
- «Очень высокое доверие»: Балицкий раскрыл подробности диалога с Путиным
- 23 авг
- «Медленная агония»: украинцы массово бегут из страны из-за решений Зеленского
- 23 авг
- «Русские не отступят»: США шокировали провалы ВСУ в зоне спецоперации
Читайте также
+12° 758 мм рт. ст.
100%
100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
0.32 102.25
-0.50
Нашли ошибку?