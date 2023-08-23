МЧС РФ: в Тверской области упал частный самолет, на борту было десять человек
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Он совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург.
Срочная новость
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev; 5-tv.ru
Самолет, который упал в Тверской области, был частным. На борту находились десять человек. Об этом сообщает МЧС России.
По предварительной информации, все люди на борту погибли. Из них трое были членами экипажа, остальные пассажирами.
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