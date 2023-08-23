В Росавиации начали расследование крушения самолета в Тверской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 40 0

По последней информации на борту находилось десять человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennaro Buco; 5-tv.ru

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В Росавиации развернуто расследование катастрофы с частным самолетом Embraer, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Он потерпел крушение в Тверской области. По предварительной информации из МЧС России, на борту находились десять человек, они все погибли.

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В Росавиации начали расследование крушения самолета в Тверской области

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