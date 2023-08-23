В Росавиации начали расследование крушения самолета в Тверской области
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По последней информации на борту находилось десять человек.
Срочная новость
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennaro Buco; 5-tv.ru
В Росавиации развернуто расследование катастрофы с частным самолетом Embraer, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Он потерпел крушение в Тверской области. По предварительной информации из МЧС России, на борту находились десять человек, они все погибли.
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