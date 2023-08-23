Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским

Самолет, упавший вечером 23 августа в Тверской области, был гражданским. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия.

На борту находились десять человек, все погибли. Предварительно, в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.