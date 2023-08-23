Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским
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Он потерпел крушение в районе Куженкино. На борту было десять человек.
Фото: 5-tv.ru
Самолет, упавший вечером 23 августа в Тверской области, был гражданским. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия.
На борту находились десять человек, все погибли. Предварительно, в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.
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