СК: по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело

По факту крушения самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом заявили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.



Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия.