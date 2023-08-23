СК: по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 57 0

Бизнес-джет упал вечером 23 августа в Тверской области.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru

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По факту крушения самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом заявили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.

Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия.

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