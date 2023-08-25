«Готовы тратить миллионы»: как оградить женщин от хирургов-мясников

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Алина Крылова
Алина Крылова 19 0

Адвокат Сенина: санкции спасут женщин от произвола хирургов-мясников

«Готовы тратить миллионы»: как оградить женщин от хирургов-мясников

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Певица Слава против хирурга Хайдарова

От рук одного только Тимура Хайдарова пострадало больше 70 женщин, если верить их заявлениям.

История певицы Славы и пластического хирурга Тимура Хайдарова ничему не научила клиенток в России. И по сегодняшний день миллионы прекрасных дам мечтают усовершенствовать свою внешность. Горе-врачи, в свою очередь, наживаются на стремлении пациенток выглядеть с иголочки.

На пресс-конференции, посвященной «звездному» скандалу адвокат Анастасии Сланевской, Елена Сенина перечислила меры, которые необходимо использовать, чтобы оградить клиенток от горе-хирургов. По ее словам, единственное, что способно спасти женщин от произвола неквалифицированных специалистов — ужесточение наказания за допущенные ошибки.

«Мы же понимаем, сколько зарабатывается денег. Поэтому нужно ужесточать санкции, отзывать лицензии, приостанавливать деятельность. История с Хайдаровым стала неким триггером. Сейчас все наблюдают за тем, что будет — можно ли осуществлять деятельность аналогичную или нет? И от того, какие меры примут по Хайдарову и по тем историям, которые вышли в публичное пространство — вот по ним будут ориентироваться в будущем», — приводит слова Сениной KP.RU.

До тех пор, пока изменений в законодательство не внесли, нерадивые клиентки продолжат нести «мясникам» кровно заработанные деньги и дальше.

«Они готовы тратить миллионы, чтобы выглядеть хорошо. Случаев с псевдоспециалистами намного больше. Но вытащить их из серой зоны мы сможем только в том случае, если люди будут их выявлять и обращаться с претензиями. Плюс надо заставлять их получать лицензию», — подвела черту на пресс-конференции коллега Сениной, адвокат Людмила Айвар.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как отличить натуральную красоту девушки от работы хирурга.

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