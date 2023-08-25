Безупречная работа: как российские ЗРК сбивают дроны боевиков в ДНР
Российские ЗРК «Стрела» уничтожают дроны ВСУ в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru
На счету наших зенитчиков — десятки уничтоженных БПЛА.
На угледарском направлении позиции российских войск надежно прикрывают средства ПВО. От разведывательных и боевых дронов защищают зенитно-ракетные комплексы «Стрела».
На счету наших зенитчиков — десятки уничтоженных беспилотников. За работой расчета наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дроны и артиллерия громят боевиков ВСУ на передовой в ДНР.
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