Безупречная работа: как российские ЗРК сбивают дроны боевиков в ДНР

На счету наших зенитчиков — десятки уничтоженных БПЛА.

На угледарском направлении позиции российских войск надежно прикрывают средства ПВО. От разведывательных и боевых дронов защищают зенитно-ракетные комплексы «Стрела».

На счету наших зенитчиков — десятки уничтоженных беспилотников. За работой расчета наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дроны и артиллерия громят боевиков ВСУ на передовой в ДНР.