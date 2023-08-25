По приказу руководства ему нельзя было оставлять свидетелей. Он мог ослушаться офицеров и сохранить жизнь местным. Но сделал другой выбор.

Украинские националисты чинили беспредел, грабили дома и убивали мирных жителей села Лиманы в Николаевской области. В этом признался один из боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Шостак, сообщает РИА Новости.

По его словам, они с сослуживцем решили поживиться и отправились в жилой дом, не ожидая, что там будут люди. После того, как всушники погрузили в транспорт украденные вещи, они убили двоих пожилых людей, так как по указу руководства оставлять свидетелей было нельзя. Также украинец заявил, что это не единичный случай, на его счету несколько убийств во время разбойнических действий.

«Мы зашли в дом, нас заметили соседи, мы пошли к ним в дом и расстреляли их из автомата прямо в доме, чтобы нас не опознали по лицам и по машине», — рассказал Шостак.

За все время службы на киевский режим он получил за краденные вещи порядка 400 тысяч гривен. Это около одного миллиона рублей. Более того, военнопленный вспомнил, что противоправные действия со стороны бойцов ВСУ вызвали большое негодование и разочарование среди местных сельчан. Те, кто обращался к командирам ВСУ с претензиями, были убиты.

О начале спецоперации (СВО) по защите Донбасса президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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