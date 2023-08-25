Были ликвидированы украинские БМП в Григоровке и Андреевке, а также станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа.

Артиллерия группировки «Юг» российской армии совершила удары по пункту дислокации Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и Андреевки. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Всего были ликвидированы две украинские БМП в Григоровке и Андреевке, а также станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа.

Российские войска также ликвидировали польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы «Мста-С» и M777 американского производства и три миномета 120-го калибра.

На Донецком направлении подразделение группировки «Юг» Вооруженных Сил РФ при поддержке боевых самолетов успешно отразили три нападения ВСУ на населенные пункты Авдеевка, Берестовое и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР).

Руководитель пресс-службы группировки «Юг» 17 августа заявил, что российские ракетчики поразили пнукт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в городе Краматорск.

Спецоперация (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Ми-28 и Ми-8 громят ВСУ.