В Минобороны сообщили о поражении опорного пункта ВСУ под Артемовском

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 68 0

Минобороны России: артиллерия ВС РФ поразила опорный пункт ВСУ под Артемовском

В Минобороны сообщили о поражении опорного пункта ВСУ под Артемовском

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Были ликвидированы украинские БМП в Григоровке и Андреевке, а также станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа.

Артиллерия группировки «Юг» российской армии совершила удары по пункту дислокации Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и Андреевки. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Всего были ликвидированы две украинские БМП в Григоровке и Андреевке, а также станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа.

Российские войска также ликвидировали польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы «Мста-С» и M777 американского производства и три миномета 120-го калибра.

На Донецком направлении подразделение группировки «Юг» Вооруженных Сил РФ при поддержке боевых самолетов успешно отразили три нападения ВСУ на населенные пункты Авдеевка, Берестовое и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР).

Руководитель пресс-службы группировки «Юг» 17 августа заявил, что российские ракетчики поразили пнукт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в городе Краматорск.

Спецоперация (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Ми-28 и Ми-8 громят ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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