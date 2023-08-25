Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте в Петербурге
Прежде стало известно о ее этапировании.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru
Арест Дарье Треповой*, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, продлен до 2 декабря. Решение вынесено Басманный судом Москвы.
Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Следователь сегодня просил закрыть процесс по причине того, что предварительное следствие в отношении соучастников продолжается, что может неблагоприятно сказаться на ходе расследования. Трепова также поддержала ходатайство о закрытии.
Прежде источник 5-tv.ru сообщал об этапировании Треповой* из Москвы в СИЗО-3 Петербурга.
Взрыв прогремел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Гостья вечера Дарья Трепова* вручила ему статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи Дугиной.
* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.
- 23 авг
- Дарью Трепову* в ближайшее время этапируют в Санкт-Петербург
- 21 авг
- Новое средство для борьбы с дронами назвали в честь военкора Владлена Татарского
- 26 июл
- Сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи Дугиной
- 25 июл
- СК РФ предъявил окончательное обвинение подозреваемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский
- 19 июл
- Владлен Татарский посмертно награжден медалью за освобождение Мариуполя
- 1 июн
- Суд в Москве продлил арест Дарье Треповой*
- 1 июн
- Журналисту Попкову* предъявили обвинение в руководстве совершением теракта в Петербурге
- 1 июн
- МВД объявило журналиста Романа Попкова* в федеральный розыск
- 29 мая
- Следствие просит оставить Дарью Трепову* под стражей до сентября
- 17 мая
- Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
Читайте также
52%
-0.04 102.47
0.22
Нашли ошибку?