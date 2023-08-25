Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте в Петербурге

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 40 0

Прежде стало известно о ее этапировании.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Арест Дарье Треповой*, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, продлен до 2 декабря. Решение вынесено Басманный судом Москвы.

Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Следователь сегодня просил закрыть процесс по причине того, что предварительное следствие в отношении соучастников продолжается, что может неблагоприятно сказаться на ходе расследования. Трепова также поддержала ходатайство о закрытии.

Прежде источник 5-tv.ru сообщал об этапировании Треповой* из Москвы в СИЗО-3 Петербурга.

Взрыв прогремел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Гостья вечера Дарья Трепова* вручила ему статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи Дугиной.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
23 авг
Дарью Трепову* в ближайшее время этапируют в Санкт-Петербург
21 авг
Новое средство для борьбы с дронами назвали в честь военкора Владлена Татарского
26 июл
Сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи Дугиной
25 июл
СК РФ предъявил окончательное обвинение подозреваемой в теракте, в котором погиб военкор Татарский
19 июл
Владлен Татарский посмертно награжден медалью за освобождение Мариуполя
1 июн
Суд в Москве продлил арест Дарье Треповой*
1 июн
Журналисту Попкову* предъявили обвинение в руководстве совершением теракта в Петербурге
1 июн
МВД объявило журналиста Романа Попкова* в федеральный розыск
29 мая
Следствие просит оставить Дарью Трепову* под стражей до сентября
17 мая
Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

12:20
«Может пораньше»: Хуснуллин раскрыл сроки завершения ремонта Крымского моста
12:09
«Эпоха прошла»: как расширение БРИКС повлияет на Евросоюз
11:59
Тело обнаженной женщины обнаружили в реке Исети в Екатеринбурге
11:56
Нарышкин: Киев вторит немецким генералам, виня в своих ошибках погоду и кусты
11:48
В Киеве двух девушек задержали за танцы на могилах боевиков ВСУ
11:40
Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте в Петербурге

Сейчас читают

"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее
«Психопатия ради удовлетворения»: зачем британская медсестра убивала детей
Памятник Врангелю планируют установить в Ростове-на-Дону
Фотя Поветенный: как 25 августа гадать на будущего мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России