Стал известен список доверенных лиц Сергея Собянина на выборах мэры Москвы

Горожане и лидеры объединений — кто еще оказался в перечне?

Столичные представители партии «Единая Россия» представили список доверительных лиц мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил секретарь реготделения, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой на расширенном заседании регионального политического совета московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Среди них в том числе — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач городской клинической больницы № 52 Москвы Марьяна Лысенко и директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков

«Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь», — заявил Толстой.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы. Глава государства наблюдает за работой действующего городского главы и высоко оценивает ее.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как стали известны имена новых кандидатов на пост мэра Москвы.