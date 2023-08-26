Российские военные провели испытания лазерной пушки для борьбы с беспилотниками

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Оружие успешно поразило несколько целей.

Российские военные провели испытания лазерной пушки для борьбы с беспилотниками

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российские военные провели успешные полигонные испытания лазерной пушки. Такой новостью поделились РИА Новости.

Сообщается, что оружие успешно уничтожило несколько различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Собеседники издания отметили, что новый образец показал высокую эффективность как против квадрокоптеров, так и дронов самолетного типа.

«На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне», — отметил собеседник агентства.

СМИ подчеркнули, что боевой лазер инфракрасного спектра способен прожигать «аэродинамические поверхности аппаратов». Также он может полностью сжечь корпус вместе со всем оборудованием.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создали новый вид гранатомета с цилиндрическим магазином. Оружие можно использовать для уничтожения целей с беспилотника.

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