«Из провинциалки в королеву»: жена Хайдарова показала, как ее изменила пластика

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 51 0

Супруга хирурга Хайдарова выложила снимок до операций, на котором ей 16 лет

«Из провинциалки в королеву»: жена Хайдарова показала, как ее изменила пластика

Фото: Instagram* / silvashi_officiel

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Тема:
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Светлана не скрывает, что своей внешностью обязана не только генетике, но и стараниям мужа-хирурга.

Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова — Светлана Сильваши — опубликовала в личном блоге архивное фото, на котором ей 16 лет. По снимку можно сделать вывод о том, как она выглядела до своей первой пластической операции.

Возлюбленная Тимура Хайдарова открыто продемонстрировала, что своей нынешней внешностью обязана пластической хирургии. На архивном снимке Сильваши предстала со светло-русыми длинными волосами и длинной челкой.

Для сравнения женщина обнародовала также и свежее фото, уже в 33-летнем возрасте.

Стоит отметить, что таким бразом обнаружились весьма радикальные перемены во внешности супруги знаменитого хирурга.

Подписчики жены хирурга Хайдарова удивились разительным переменам в ее внешностиПодписчики жены хирурга Хайдарова удивились значительным переменам в ее внешности. Фото: Instagram* / silvashi_officiel

«Какой вариант выберете вы? Если я смогла, то и у вас получится. Было бы желание, а возможности всегда найдутся», — подписала пост Сильваши.

Подписчики были крайне удивлены и восхищены значительными переменами в лице Светланы, при сравнении снимков.

«На архивном фото обычная провинциалка. На другом, конечно же, королева! Браво! Это тоже большой труд»;

«Два разных человека просто. Обе красивые, но очень разные»;

«Симпатичная беззаботная девчушка 16 лет и взрослая львица, самодостаточная, ухоженная и уверенная в себе! Все прекрасно на этих фото», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто угрожает жене Тимура Хайдарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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