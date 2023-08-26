Экс-советник Кучмы признал неспособность ВСУ противостоять российским силам

Для украинских боевиков на переднем крае сложилась тупиковая ситуация.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российским бойцам на передовой и вынуждены отступать. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы — Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, «никакого контрнаступления реально нет». Наоборот, киевскому режиму грозит потеря Купянска, Харькова, Марьинки, Лимана, Авдеевки и «так далее».

Соскин отметил, что для ВСУ на переднем крае сложилась тупиковая ситуация, при которой они не могут пробить линию обороны российских войск, но продолжают ее штурмовать, неся огромные потери.

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации для Киева будет начать переговоры с Москвой о прекращении боевых действий, подытожил экс-советник Кучмы.

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли накануне заявил, что темпы контрнаступления украинских боевиков медленнее, чем предполагали его организаторы. По его словам, такая ситуация «не редкость», поскольку реальность часто отличается от того, что было расписано на бумаге. В то же время Милли допустил, что США опоздали с поставками необходимого для контрнаступления оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об очевидном провале так называемого контрнаступления украинских боевиков.