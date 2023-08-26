Экс-советник Кучмы признал неспособность ВСУ противостоять российским силам

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта

Экс-советник Кучмы признал неспособность ВСУ противостоять российским силам

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление

Для украинских боевиков на переднем крае сложилась тупиковая ситуация.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российским бойцам на передовой и вынуждены отступать. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы — Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, «никакого контрнаступления реально нет». Наоборот, киевскому режиму грозит потеря Купянска, Харькова, Марьинки, Лимана, Авдеевки и «так далее».

Соскин отметил, что для ВСУ на переднем крае сложилась тупиковая ситуация, при которой они не могут пробить линию обороны российских войск, но продолжают ее штурмовать, неся огромные потери.

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации для Киева будет начать переговоры с Москвой о прекращении боевых действий, подытожил экс-советник Кучмы.

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли накануне заявил, что темпы контрнаступления украинских боевиков медленнее, чем предполагали его организаторы. По его словам, такая ситуация «не редкость», поскольку реальность часто отличается от того, что было расписано на бумаге. В то же время Милли допустил, что США опоздали с поставками необходимого для контрнаступления оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об очевидном провале так называемого контрнаступления украинских боевиков.

Тема:
Украинское контрнаступление
26 авг
Экс-агент ЦРУ предрек Украине скорый разгром элитной 82-й бригады
26 авг
Поддержка сверху: как аэроразведка помогает в продвижении армии России
25 авг
Работа ювелиров: российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ
25 авг
Внутри были новорожденные: ВСУ нанесли удар по роддому в Донецке
25 авг
Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах
25 авг
Безупречная работа: как российские ЗРК сбивают дроны боевиков в ДНР
25 авг
«Это не редкость»: Пентагон о темпах контрнаступления ВСУ
25 авг
Нарышкин: Киев вторит немецким генералам, виня в своих ошибках погоду и кусты
25 авг
Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ
25 авг
В связке: дроны и артиллерия громят боевиков ВСУ на передовой в ДНР
+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентя...

Последние новости

21:44
Выбери руну и узнай свою судьбу на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года
21:31
Экс-советник Кучмы признал неспособность ВСУ противостоять российским силам
21:17
Президент Венгрии заявила о скорых переменах в решении конфликта на Украине
21:04
В ЕГЭ по истории в 2024 году могут включить вопросы о спецоперации
20:54
Оскар Кучера помог в зоне СВО плотнику, который делал ремонт в его квартире
20:40
Экс-агент ЦРУ предрек Украине скорый разгром элитной 82-й бригады

Сейчас читают

«Наглое вранье СМИ и властей»: почему норвежцы на самом деле забили оленей
Успеть за 48 часов: Нигер поставил ультиматум армии и послу Франции
«Посланы куда подальше»: Наталье Рудовой поступают непристойные предложения
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России