Российские военные отразили четыре попытки контратак ВСУ на купянском направлении

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 32 0

Армии России удалось уничтожить около 30 боевиков противника.

Российские военные отразили четыре попытки контратак ВСУ на купянском направлении

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Штурмовые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как результат победы в противостоянии, российские военные смогли обосноваться на опорных пунктах. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин в Telegram-канале ведомства.

По его словам армии России удалось уничтожить около 30 боевиков противника. При этом всего было отражено четыре контратаки силами до взвода.

Отмечается, что российские подразделения вели военную операцию с помощью бронетехники из состава 14-й, 43-й, 44-й, 67-й, 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады. Потери противника за сутки колоссальны. Украинская сторона потеряла до трех взводов, два танка, один минометный расчет и две бронемашины «Козак».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. В начале прошлого года российский лидер заявил, что киевский режим возобновил обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии не увенчались успехом. Власти Москвы решили оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США объяснили стремление боевиков ВСУ сдаться в плен.

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