Срок следствия по делу Дарьи Треповой* продлили до декабря

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Предварительное следствие в отношении соучастников обвиняемой в гибели военкора Владлена Татарского продолжается.

Срок следствия по делу Дарьи Треповой* продлили до декабря

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Срок следствия по делу Дарьи Треповой* о теракте в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, продлили до 2 декабря. Об этом сообщается на сайте Басманного суда Москвы.

На днях стало известно, что суд продлил Треповой арест до 2 декабря. Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме по просьбе следователя. Он пояснил, что предварительное следствие в отношении соучастников Треповой продолжается, поэтому открытое заседание может неблагоприятно сказаться на ходе расследования. Сама Трепова поддержала ходатайство о закрытом слушании.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе. По данным следствия, Дарья Трепова посетила организованный им творческий вечер и вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Подарок девушки взорвался в руках у Татарского. В результате произошедшего пострадали более 40 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарью Трепову в ближайшее время этапируют из Москвы в СИЗО-3 Петербурга.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ

 

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