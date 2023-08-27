Зеленский исключил возможность переноса боев в РФ из-за риска потерять союзников
При этом киевский режим регулярно предпринимают попытки атак с помощью беспилотников.
Фото: www.globallookpress.com / James McGill
Украина не собирается переносить боевые действия на территорию России, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он отметил, что Киев не будет этого делать по одной причине — из-за риска потерять союзников.
«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua».
При этом киевский режим регулярно предпринимают попытки атак по объектам на территории при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях.
- 27 авг
- ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек
- 27 авг
- Российские артиллеристы отразили атаку бронегруппы ВСУ в Харьковской области
- 27 авг
- Зеленский заявил об ожидании от Запада новой военной помощи
- 27 авг
- «Цель достигнута»: армия России ударила высокоточным оружием по аэродрому под Киевом
- 27 авг
- Российские военные отразили четыре попытки контратак ВСУ на купянском направлении
- 27 авг
- Рандеву наедине: что обсуждал глава ВСУ Залужный с руководством НАТО на секретной встрече?
- 27 авг
- Бесчеловечная политика: Кеннеди-младший уличил США в уничтожении Украины при помощи урана
- 27 авг
- «Выбиты стекла»: украинский БПЛА задел жилой дом в Курской области
- 27 авг
- Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях
- 27 авг
- Российские бойцы уничтожили три лодки с украинскими диверсантами
Читайте также
82%
0.31 102.26
-0.21
Нашли ошибку?