Испытание непогодой: на Приморье надвигается новый тайфун
На Приморье надвигается новый тайфун
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
В крае действует режим ЧС федерального масштаба.
Приморские синоптики подтвердили прогноз о новом тайфуне, который обрушится на край уже завтра. Погода резко ухудшится — циклон принесет сильные ливни, в связи с чем ожидается резкий подъем уровня воды в реках до критических отметок.
А уже в начале сентября жителей края ждут еще более серьезные испытания. Недалеко от Токио прямо сейчас зарождается новый тайфун, который также может угрожать Приморью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30.
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