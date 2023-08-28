В ожидании стихии: МЧС наращивает группировку в Приморье из-за непогоды
МЧС наращивает группировку в Приморье из-за грядущей непогоды
Фото, видео: © РИА Новости / пресс-служба МЧС; 5-tv.ru
На регион может обрушиться до половины августовской нормы дождей.
Спасатели из Хабаровского края и с Камчатки прибывают в Приморье. МЧС наращивает там группировку перед новым ударом стихии.
На регион может обрушиться до половины августовской нормы дождей, обещают и штормовой ветер. Хотя наводнение на Дальнем Востоке и так уже стало сильнейшим за десятилетие.
Ущерб от непогоды превысил семь миллиардов рублей — и эта сумма не окончательная. Вода зашла в тысячи домовладений, в регион доставили сотни тепловых пушек.
Развернуты пункты временного размещения, организована доставка хлеба и воды. Большой урон нанесен социальным объектам, сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре.
Где-то дороги просто смыло. Из Приморья передает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Приморье надвигается новый тайфун.
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