Украинская крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма

Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Киевский режим продолжает террористические атаки на регионы России.
Системой противовоздушной обороны (ПВО) утром 28 августа был сбит украинский беспилотник в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, очередная попытка террористической атаки со стороны киевского режима была предпринята в 11:30 утра. Крылатая ракета была уничтожена средствами ПВО прямо в воздухе над Черным морем, не добравшись до побережья полуострова.
Ранее этим же днем силы ПВО также уничтожили два вражеских беспилотника над Крымом. Примерно в 10:30 утра киевский режим попытался атаковать, однако аппараты были оперативно уничтожены и не привели ни к каким разрушениям.
Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе подмосковных Люберец.
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