Украинская крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма

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Рита Миронова
Рита Миронова 124 0

Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ

Украинская крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Киевский режим продолжает террористические атаки на регионы России.

Системой противовоздушной обороны (ПВО) утром 28 августа был сбит украинский беспилотник в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, очередная попытка террористической атаки со стороны киевского режима была предпринята в 11:30 утра. Крылатая ракета была уничтожена средствами ПВО прямо в воздухе над Черным морем, не добравшись до побережья полуострова.

Ранее этим же днем силы ПВО также уничтожили два вражеских беспилотника над Крымом. Примерно в 10:30 утра киевский режим попытался атаковать, однако аппараты были оперативно уничтожены и не привели ни к каким разрушениям.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе подмосковных Люберец.

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