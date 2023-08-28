Отрезанных от большой земли людей эвакуировали на вертолете в Приморье
В населенные пункты, куда не может добраться транспорт из-за размытых дорог, по воздуху уже доставили тонны гуманитарной помощи.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru
В Приморье вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал более двух десятков человек, в том числе девятерых детей, из сел, отрезанных паводком от большой земли. Жителей и тех, кто приехал к родственникам на отдых, доставили в город Артем.
Это не первый вылет спасателей в пострадавшие от наводнения районы. В населенные пункты, куда не может добраться транспорт из-за размытых дорог, по воздуху уже доставили тонны гуманитарной помощи.
Тем временем, группировку МЧС в Приморье решено усилить. Вечером 28 августа туда придет новый циклон и пойдут сильные дожди.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на регион может обрушиться до половины августовской нормы дождей, обещают и штормовой ветер. Хотя наводнение на Дальнем Востоке и так уже стало сильнейшим за десятилетие.
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