Отрезанных от большой земли людей эвакуировали на вертолете в Приморье

В Приморье вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал более двух десятков человек, в том числе девятерых детей, из сел, отрезанных паводком от большой земли. Жителей и тех, кто приехал к родственникам на отдых, доставили в город Артем.

Это не первый вылет спасателей в пострадавшие от наводнения районы. В населенные пункты, куда не может добраться транспорт из-за размытых дорог, по воздуху уже доставили тонны гуманитарной помощи.

Тем временем, группировку МЧС в Приморье решено усилить. Вечером 28 августа туда придет новый циклон и пойдут сильные дожди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на регион может обрушиться до половины августовской нормы дождей, обещают и штормовой ветер. Хотя наводнение на Дальнем Востоке и так уже стало сильнейшим за десятилетие.