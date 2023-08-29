Армия России ракетным ударом уничтожила эшелон ВСУ с боеприпасами
Минобороны: ВС России уничтожили украинский эшелон с боеприпасами
Фото, видео: Reuters / ВЯЧЕСЛАВ РАТЫНСКИЙ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
С лица земли стерли порядка десяти единиц техники. А что с живой силой врага?
Российские войска уничтожили украинский эшелон с боеприпасами на Донецком направлении. Об этом утром 29 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Порядка десяти единиц техники уничтожили силами ракетчиков.
По данным ведомства, разведке удалось в считанные мгновения выявить время появления украинского эшелона на месте разгрузки. Координаты, указывающие на расположение техники, были переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования. Российские военные нанесли по вагонам удар, стерев их с лица земли.
На опубликованных ведомством кадрах видно, как попавший в зону видимости беспилотника эшелон разлетается на сотни осколков. Густой дым, появившийся после взрыва, накрыл собой десятки метров территории вокруг. Огромный столб огня виднелся на огромном расстоянии от места случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника над Крымом.
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