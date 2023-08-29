Серая зона: Пушилин назвал самые горячие точки на фронтах ДНР

Все попытки ВСУ закрепиться на этих позициях предотвращаются силами России.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал самые горячие точки на фронте. Именно за эти территории ВС РФ И ВСУ ведут ожесточенные бои.

По словам общественного деятеля, территориями, требующими пристального внимания, успели стать районы около Урожайного и Старомайорского на южно-донецком направлении. Солдаты России окрестили эту территорию «серой зоной».

Противник сейчас не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться. Наши ребята — артиллерия и авиация — очень четко отрабатывают попытки, не дают закрепиться ВСУ», — сказал Пушилин в эфире программы Владимира Соловьева.

За последнее время, по словам Пушилина, похвастаться существенными территориальными изменениями в районе ключевых поселков Марьино и Авдеевка не могут ни силы РФ, ни ВСУ. Неоднократные попытки переломить ситуацию со стороны украинских диверсантов терпят крах из раза в раз, однако, шансов у них нет, уверен врио главы региона.

«Что они делают? Они обстреливают Горловку. Упрутся, не получается — и по Горловке», — констатировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные расширили "серую зону" на авдеевском направлении.