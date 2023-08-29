Серая зона: Пушилин назвал самые горячие точки на фронтах ДНР

|
Алина Крылова
Алина Крылова 33 0

Пушилин: самые горячие точки в ДНР — в районе Урожайного и Старомайорского

Серая зона: Пушилин назвал самые горячие точки на фронтах ДНР

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Все попытки ВСУ закрепиться на этих позициях предотвращаются силами России.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал самые горячие точки на фронте. Именно за эти территории ВС РФ И ВСУ ведут ожесточенные бои.

По словам общественного деятеля, территориями, требующими пристального внимания, успели стать районы около Урожайного и Старомайорского на южно-донецком направлении. Солдаты России окрестили эту территорию «серой зоной».

Противник сейчас не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться. Наши ребята — артиллерия и авиация — очень четко отрабатывают попытки, не дают закрепиться ВСУ», — сказал Пушилин в эфире программы Владимира Соловьева.

За последнее время, по словам Пушилина, похвастаться существенными территориальными изменениями в районе ключевых поселков Марьино и Авдеевка не могут ни силы РФ, ни ВСУ. Неоднократные попытки переломить ситуацию со стороны украинских диверсантов терпят крах из раза в раз, однако, шансов у них нет, уверен врио главы региона.

«Что они делают? Они обстреливают Горловку. Упрутся, не получается — и по Горловке», — констатировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные расширили "серую зону" на авдеевском направлении

Тема:
Спецоперация
29 авг
Минобороны показало, как российский вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ
29 авг
Нарушат закон? Что известно о выборах на Украине во время военного положения
29 авг
Украинские националисты за три часа выпустили более 50 снарядов по Донецку
29 авг
В России разработали FPV-систему для уничтожения и перехвата беспилотников ВСУ
29 авг
Армия России ракетным ударом уничтожила эшелон ВСУ с боеприпасами
29 авг
Враг не пройдет: ожесточенные артиллерийские дуэли идут под Угледаром
29 авг
С почестями: вернувшийся домой экипаж танка «Алеша» представили Кожемяко
29 авг
В Италии заявили о невозможности мира, пока Зеленский — президент Украины
29 авг
Экс-советник главы Пентагона назвал истинную причину украинского конфликта
29 авг
Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки
+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
«Переплюнуть их личную жизнь»: Стас Пьеха откровенно рассказал о бывших девушках
12:40
«Амбициозные планы»: в Кремле заявили о важности развития космической программы
12:35
«Брянская душегубка»: многодетная серийница годами убивала женщин и закапывала их рожденных малышей
12:28
Минобороны показало, как российский вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ
12:15
Украина обиделась на Ватикан из-за России: во всем виноват Папа Римский
12:13
Нарушат закон? Что известно о выборах на Украине во время военного положения

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Только по назначению: как изменятся правила продажи лекарств с 1 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России