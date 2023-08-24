Пушилин о ситуации в ДНР: «Сложно, тяжело, напряженно, но контролируем»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 14 0

Врио главы ДНР охарактеризовал ситуацию в регионе как сложную, но контролируемую

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Региональный чиновник доложил о ситуации на линии боестолкновения.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио ДНР Денисом Пушилиным. Представитель региональных властей заметил, что ситуация на передовой остается сложной.

«Все контролируем, сложно, тяжело, напряженно, но контролируем. <…> Хотел бы доложить по ситуации. То, что больше всего волнует, то, что на чем руку держать мне, держим на пульсе, но, конечно, ситуация с обстрелами, к сожалению, за последние три месяца летних ухудшилась именно для гражданского населения, противник начал применять кассетные боеприпасы», — сообщил Пушилин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Тема:
Спецоперация
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