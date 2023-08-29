Адвокат Чекалиных заявил о передаче дела блогеров в центральный аппарат СК

Уголовное дело против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артема, утаивших около 300 миллионов рублей налогов, было возбуждено еще в марте 2023 года. Адвокат семейной пары Константин Третьяков заявил о передаче их дела в центральный аппарат СК РФ.

«Да, дело передано в центральный аппарат. Надеемся на объективное расследование», — рассказал Третьяков «Известиям».

По данным следствия, блогеры пользовались системой налогообложения, которую разрешено использовать при доходе менее 150 миллионов рублей в год. Реальный же доход пары оказался намного больше.

Лерчеку и ее мужу запрещено пользоваться интернетом, мобильной связью и почтой, а также общаться с соучастниками по делу. Суд также наложил ограничения на счета пары на сумму более 300 миллионов рублей.

В июле, несмотря на уплату всех долгов по налогам, СК потребовал ужесточить меру пресечения Чекалиной и отправить блогера под домашний арест, однако суд не стал удовлетворять просьбу следствия.

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