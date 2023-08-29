«Соучастие Запада»: в Совбезе отреагировали на одобрение ударов по Крыму

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 23 0

Совбез: слова об ударах по Крыму доказывают соучастие Запада в войне против РФ

«Соучастие Запада»: в Совбезе отреагировали на одобрение ударов по Крыму

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Тема:
Спецоперация

В офисе Зеленского сообщили о достижении консенсуса в вопросе обстрелов российских территорий.

В Совбезе отреагировали на одобрение Западом ударов по Крыму, о котором ранее заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам украинского политика, Киев и его союзники пришли к единому мнению в вопросе уничтожения украинской стороной «всего российского» на территориях полуострова. Он допустил увеличение числа беспилотных налетов, в частности на Крым.

«Это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры», — ответили на его слова в Совбезе.

В российском ведомстве обратили внимание, что не сомневаются в правдивости слов Подоляка. Кроме того, в совещательном органе назвали сложившуюся ситуацию «рафинированным casus belli (юридический термин времен римского права, означающий формальный повод для объявления войны — Прим. ред.)». После подобных решений Москва оставила за собой возможность действовать в рамках «права войны» в отношении всего в НАТО.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались. Киев до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова прокомментировала позицию Запада по ударам Украины по Крыму.

Тема:
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