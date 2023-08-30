Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 077 0

Лидеры НАТО обсудили в Зеленским продление боевых действий еще на год

Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум

Фото: Reuters / ВЯЧЕСЛАВ РАТЫНСКИЙ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Неудачи украинских боевиков на поле боя раздражают Европу, которая выделяет огромные средства на вооружение Киеву.

Лидеры стран НАТО обсудили с Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, в том числе продление боевых действий еще как минимум на год. Как пишут РИА Новости, в течение этого времени украинская сторона должна показать хоть какие-то успехи на фронте. В противном случае Запад заставит правительство страны пойти на мир с Россией.

«Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении», — сообщает информационное агентство.

Также отмечается, что подготовка украинских пилотов займет около года, а значит, ожидать возможного нового контрнаступления ВСУ стоит не раньше лета 2024 года. Это также свидетельствует о том, что и мирных переговоров на протяжении всего этого времени ждать не следует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина спешит с проведением выборов президента.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Тема:
Спецоперация
30 авг
Посольство России в США назвало новый пакет помощи Киеву верхом лицемерия
30 авг
Российские десантники уничтожили дронами-камикадзе «Ланцет» орудия ВСУ
30 авг
Экипажи Ми-35 уничтожают опорные пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
30 авг
Экс-разведчик США Риттер: 47-я бригада ВСУ почти полностью уничтожена
30 авг
Прямой наводкой: как российские бойцы громят боевиков ВСУ на артемовском направлении
30 авг
В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
30 авг
«Был ошарашен»: гитарист группы «Звери» впервые раскрыл детали поездки в Донбасс
29 авг
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов
29 авг
Глава Брянской области сообщил об ответных ударах ВС РФ по позициям ВСУ
29 авг
Суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генконсульства США
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:26
Как научиться не опаздывать и все делать вовремя? ТОП лучших советов
8:12
Украинский беспилотник сбили под Брянском, не дав произвести атаку
8:09
В России объявлен конкурс студенческих работ в память о военкоре Журавлеве
8:04
Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум
7:56
Бузову ударили ногой в «пятую точку» во время отдыха в Турции
7:43
В РФ продавцов авто хотят обязать извещать МВД о сделке

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Встреча Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми закончилась истерикой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России