Неудачи украинских боевиков на поле боя раздражают Европу, которая выделяет огромные средства на вооружение Киеву.

Лидеры стран НАТО обсудили с Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, в том числе продление боевых действий еще как минимум на год. Как пишут РИА Новости, в течение этого времени украинская сторона должна показать хоть какие-то успехи на фронте. В противном случае Запад заставит правительство страны пойти на мир с Россией.

«Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении», — сообщает информационное агентство.

Также отмечается, что подготовка украинских пилотов займет около года, а значит, ожидать возможного нового контрнаступления ВСУ стоит не раньше лета 2024 года. Это также свидетельствует о том, что и мирных переговоров на протяжении всего этого времени ждать не следует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина спешит с проведением выборов президента.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.