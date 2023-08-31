На Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Речь идет о тех, кто пошел грызть гранит науки после получения первого диплома о высшем образовании.

На Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На Украине предложили отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе и последующие высшие образования. Представитель президента в Верховной раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поддержал эту инициативу.

«Я думаю, что абсолютно справедливо в нынешней ситуации ограничиться одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения», — сказал он в интервью агентству «Украинские новости».

Вениславский также выразил удивление тому, что с момента введения военного положения на Украине резко увеличилось число желающих получить второе высшее образование.

«Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только сейчас вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы», — отметил политик.

Прежде стало известно, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию до 15 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, будут ли на Украине проводить выборы президента во время военного положения.

Тема:
Спецоперация
30 авг
На Украине рассказали, сколько им нужно истребителей F-16
30 авг
ВС РФ ликвидировали шестерых украинских пилотов под Артемовском
30 авг
В Запорожской области опровергли слухи о взятии ВСУ села Работино
30 авг
Экс-разведчик США Риттер: пилоты ВСУ погибнут, как только вступят в бой на F-16
30 авг
Шойгу поручил нарастить производство РЛС для нужд российской армии
30 авг
Высочайшая температура: как системы «Солнцепек» испепеляют террористов
30 авг
ВСУ менее чем за час выпустили 25 снарядов по Донецку
30 авг
Удар возмездия: ВС РФ атаковали пункты управления и разведки террористов
30 авг
Захарова: Запад намеренно сформировал неонацистский киевский режим на Украине
30 авг
Истребитель Су-30 уничтожил украинский катер в районе острова Змеиный
+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
95.93
0.22 104.45
0.97
Проверка на прочность для пяти знаков зодиака: гороскоп на сентябрь 2023

Последние новости

1:17
Генсек НАТО Столтенберг сообщил о последнем продлении полномочий
1:03
«Копия Гагариной»: Дмитрий Исхаков вывел в свет новую девушку
0:53
Лидер республиканцев в сенате США «завис» во время беседы с журналистами
0:42
На Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов
0:31
Выше головы: 71-летняя Донцова продемонстрировала свою растяжку
0:19
Женщина чуть не умерла во время аборта в одой из частных клиник Москвы

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Борьба с колониализмом: РФ обязана вмешаться в ситуацию в Габоне, пока не поздно?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России