На Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов
Речь идет о тех, кто пошел грызть гранит науки после получения первого диплома о высшем образовании.
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
На Украине предложили отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе и последующие высшие образования. Представитель президента в Верховной раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поддержал эту инициативу.
«Я думаю, что абсолютно справедливо в нынешней ситуации ограничиться одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения», — сказал он в интервью агентству «Украинские новости».
Вениславский также выразил удивление тому, что с момента введения военного положения на Украине резко увеличилось число желающих получить второе высшее образование.
«Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только сейчас вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы», — отметил политик.
Прежде стало известно, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию до 15 ноября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, будут ли на Украине проводить выборы президента во время военного положения.
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