На Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов

На Украине предложили отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе и последующие высшие образования. Представитель президента в Верховной раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поддержал эту инициативу.

«Я думаю, что абсолютно справедливо в нынешней ситуации ограничиться одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения», — сказал он в интервью агентству «Украинские новости».

Вениславский также выразил удивление тому, что с момента введения военного положения на Украине резко увеличилось число желающих получить второе высшее образование.

«Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только сейчас вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы», — отметил политик.

Прежде стало известно, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию до 15 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, будут ли на Украине проводить выборы президента во время военного положения.