Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

В связи с обстановкой в стране отменены выборы в Раду.

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

На Украине продлили военное положение и мобилизацию. Соответсвующие законы подписал президент страны Владимир Зеленский. Об том сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток», — написал он.

Железняк уточнил, что военное положение и мобилизация будут продлены до 15 ноября. Законы вступят в силу завтра, 18 августа. В настоящее время все еще продолжают действовать ранее подписанные положения, пояснил он.

Украинский депутат Алексей Гончаренко отметил, что из-за продления военного положения будут отменены выборы в Верховную раду, которые были запланированы на октябрь 2023 года.

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля прошлого года. Через день, 25 числа, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США призвали Зеленского заморозить конфликт с Россией.

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