Нарушат закон? Что известно о выборах на Украине во время военного положения

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

БДИПЧ ОБСЕ: о выборах на Украине во время военного положения ничего не известно

Нарушат закон? Что известно о выборах на Украине во время военного положения

Фото: www.globallookpress.com / Eduard Kislinsky

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Тема:
Спецоперация

Владимир Зеленский уже сделал несколько противоречивых заявлений по этому поводу.

О грядущих выборах на Украине во время военного положения ничего не известно. Об этом РИА Новости заявили в Бюро по демократическим институтам ОБСЕ.

«Никакой информации о том, что Украина собирается проводить выборы, к нам не поступало», — сказал источник.

Парламентские и президентские выборы должны пройти в стране в октябре 2023 года и весной 2024-го. Согласно законодательству, они должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил о возможной отмене выборов. Однако позже он заявил, что нашел несколько условий для их проведения.

Так, по его мнению, к этому должны быть готовы парламентарии, так как нужно будет вносить изменения в законодательство. Он также требует финансовой поддержки от Запада.

Украинский лидер не хочет «проводить выборы в кредит» или «забирать деньги от оружия». В Бюро подчеркнули, что на данный момент от Украины не поступало никаких приглашений, касающихся выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина спешит с проведением выборов президента.

Тема:
Спецоперация
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Нарушат закон? Что известно о выборах на Украине во время военного положения

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