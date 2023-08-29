Нарушат закон? Что известно о выборах на Украине во время военного положения
БДИПЧ ОБСЕ: о выборах на Украине во время военного положения ничего не известно
Фото: www.globallookpress.com / Eduard Kislinsky
Владимир Зеленский уже сделал несколько противоречивых заявлений по этому поводу.
О грядущих выборах на Украине во время военного положения ничего не известно. Об этом РИА Новости заявили в Бюро по демократическим институтам ОБСЕ.
«Никакой информации о том, что Украина собирается проводить выборы, к нам не поступало», — сказал источник.
Парламентские и президентские выборы должны пройти в стране в октябре 2023 года и весной 2024-го. Согласно законодательству, они должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий.
До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил о возможной отмене выборов. Однако позже он заявил, что нашел несколько условий для их проведения.
Так, по его мнению, к этому должны быть готовы парламентарии, так как нужно будет вносить изменения в законодательство. Он также требует финансовой поддержки от Запада.
Украинский лидер не хочет «проводить выборы в кредит» или «забирать деньги от оружия». В Бюро подчеркнули, что на данный момент от Украины не поступало никаких приглашений, касающихся выборов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина спешит с проведением выборов президента.
- 29 авг
- Минобороны показало, как российский вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ
- 29 авг
- Серая зона: Пушилин назвал самые горячие точки на фронтах ДНР
- 29 авг
- Украинские националисты за три часа выпустили более 50 снарядов по Донецку
- 29 авг
- В России разработали FPV-систему для уничтожения и перехвата беспилотников ВСУ
- 29 авг
- Армия России ракетным ударом уничтожила эшелон ВСУ с боеприпасами
- 29 авг
- Враг не пройдет: ожесточенные артиллерийские дуэли идут под Угледаром
- 29 авг
- С почестями: вернувшийся домой экипаж танка «Алеша» представили Кожемяко
- 29 авг
- В Италии заявили о невозможности мира, пока Зеленский — президент Украины
- 29 авг
- Экс-советник главы Пентагона назвал истинную причину украинского конфликта
- 29 авг
- Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в районе Клещеевки
Читайте также
77%
0.76 103.24
0.98
Нашли ошибку?