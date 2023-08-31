Силы Тихоокеанского флота помогут эвакуировать людей из затопленных районов Приморья
Силы Тихоокеанского флота помогут эвакуировать людей из Приморья
Фото, видео: Юрий Смитюк/ТАСС; 5-tv.ru
Более 40 населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения.
Военные помогут эвакуировать людей из затопленных районов Приморья. Туда идет целый отряд судов Тихоокеанского флота во главе с большим десантным кораблем. За раз они могут принять на борт 700 человек и десятки автомобилей.
Сейчас от транспортного сообщения в регионе отрезаны более 40 населенных пунктов. За сутки на Приморье вылилось больше месячной нормы осадков. И пик наводнения пока не пройдет — уровень воды в реках все еще повышается. Как спасают жителей Приморья — расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. Все подробности — в его репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зоозащитники ищут пропавшего в Приморье медведя.
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