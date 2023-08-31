Силы Тихоокеанского флота помогут эвакуировать людей из затопленных районов Приморья

Более 40 населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Военные помогут эвакуировать людей из затопленных районов Приморья. Туда идет целый отряд судов Тихоокеанского флота во главе с большим десантным кораблем. За раз они могут принять на борт 700 человек и десятки автомобилей.

Сейчас от транспортного сообщения в регионе отрезаны более 40 населенных пунктов. За сутки на Приморье вылилось больше месячной нормы осадков. И пик наводнения пока не пройдет — уровень воды в реках все еще повышается. Как спасают жителей Приморья — расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зоозащитники ищут пропавшего в Приморье медведя.