Такие отчаянные действия направлены на усиление армии страны.

В рядах ВСУ теперь могут служить даже те, кого ранее признали негодными. В Киеве приказали провести проверку всех выданных справок.

Также на заседании СНБО решили в принципе пересмотреть систему определения пригодности к военной службе, чтобы привлечь еще больше людей на фронт. Такие отчаянные действия направлены на усиление ВСУ, терпящих поражение на поле боя.

Возможные причины провала раскрыл генпрокурор Украины. Андрей Костин заявил о проблемах с наркотиками в рядах ВСУ.

Он сообщил, что украинские боевики получают наркотические вещества от преступных группировок. Также все больше слухов появляется об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова — депутат Верховной рады поделился, что тот может лишиться поста уже в сентябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны Украины заявили, что план мобилизации в стране еще не выполнен.