До последнего: Зеленский решил пересмотреть критерии годности к службе в ВСУ
Зеленский решил пересмотреть критерии годности к службе в ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer; 5-tv.ru
Такие отчаянные действия направлены на усиление армии страны.
В рядах ВСУ теперь могут служить даже те, кого ранее признали негодными. В Киеве приказали провести проверку всех выданных справок.
Также на заседании СНБО решили в принципе пересмотреть систему определения пригодности к военной службе, чтобы привлечь еще больше людей на фронт. Такие отчаянные действия направлены на усиление ВСУ, терпящих поражение на поле боя.
Возможные причины провала раскрыл генпрокурор Украины. Андрей Костин заявил о проблемах с наркотиками в рядах ВСУ.
Он сообщил, что украинские боевики получают наркотические вещества от преступных группировок. Также все больше слухов появляется об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова — депутат Верховной рады поделился, что тот может лишиться поста уже в сентябре.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны Украины заявили, что план мобилизации в стране еще не выполнен.
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