До последнего: Зеленский решил пересмотреть критерии годности к службе в ВСУ

Эфирная новость 61 0

Зеленский решил пересмотреть критерии годности к службе в ВСУ

До последнего: Зеленский решил пересмотреть критерии годности к службе в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Такие отчаянные действия направлены на усиление армии страны.

В рядах ВСУ теперь могут служить даже те, кого ранее признали негодными. В Киеве приказали провести проверку всех выданных справок.

Также на заседании СНБО решили в принципе пересмотреть систему определения пригодности к военной службе, чтобы привлечь еще больше людей на фронт. Такие отчаянные действия направлены на усиление ВСУ, терпящих поражение на поле боя.

Возможные причины провала раскрыл генпрокурор Украины. Андрей Костин заявил о проблемах с наркотиками в рядах ВСУ.

Он сообщил, что украинские боевики получают наркотические вещества от преступных группировок. Также все больше слухов появляется об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова — депутат Верховной рады поделился, что тот может лишиться поста уже в сентябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны Украины заявили, что план мобилизации в стране еще не выполнен.

Тема:
Спецоперация
31 авг
Зеленский анонсировал начало работы на Украине британской оборонной компании
31 авг
Спасительные пули: почему солдаты ВСУ простреливают себе ноги
31 авг
Ненависть и домогательства: как на самом деле живется украинским беженцам в ЕС
31 авг
«Прорывное решение»: чем опасны российские роботы на базе танков Т-72
31 авг
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Брянском
31 авг
«Признаки усталости»: две штурмовые группы ВСУ уничтожены в Запорожской области
31 авг
Трофейные танки пополнили парк боевой техники армии России в зоне СВО
31 авг
«Самые некомпетентные командиры»: в США резко раскритиковали действия ВСУ
31 авг
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотника
31 авг
Российские силы отразили на краснолиманском направлении атаку боевиков «Азова»*
+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
Иран обвинил «Моссад» в подготовке крупной диверсии на объектах Минобороны
16:33
Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября
16:24
«Исключительно хозяйка»: ТОП главных ошибок мужчин при выборе жены
16:16
Главы МИД России и Турции обсудят вопросы из повестки встречи Путина и Эрдогана
16:12
«Типичный карьерист»: что ждать от нового министра обороны Великобритании
16:06
Источник болезни не найден: в Польше от легионеллеза умерли уже 18 человек

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Показала все: Волочкова поразила людей откровенным нарядом в ресторане
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России