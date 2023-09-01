Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Фото, видео: Александр Река / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы не оставляют противнику ни единого шанса на успех.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Прикрытие с воздуха
В ходе проведения спецоперации экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) выполняют самые различные задачи — выявляют, а также уничтожают бронетехнику и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществляют авиационную поддержку подразделений.
Так, например, запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.
Мобильные гаубицы Д-30
Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 выполняют боевые задачи на всех участках фронта. На этих кадрах показана работа расчета одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на артемовском направлении. Бойцы не дали противнику закрепиться в лесопосадках западнее Артемовска — нанесли сокрушительный удар.
Прицельным огнем была уничтожена большая группа пехоты ВСУ. Националисты отступили, бросив своих раненых и убитых военных.
- 1 сент
- В США усомнились, что Abrams помогут ВСУ в контрнаступлении
- 1 сент
- ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
- 1 сент
- «Сыты по горло»: в рядах ВСУ растет недовольство из-за НАТО
- 1 сент
- На Украине ликвидировали британского наемника
- 31 авг
- В США раскрыли выгоду от уничтожения F-16 на Украине
- 31 авг
- Собянин рассказал о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО
- 31 авг
- Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
- 31 авг
- ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении
- 31 авг
- Прозвали «бегемотами»: как дроны помогают армии России громить ВСУ
- 31 авг
- Минобороны РФ заявило о провокации Киева во время ротации инспекторов МАГАТЭ
Читайте также
83%
0.40 104.94
0.49
Нашли ошибку?