Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы не оставляют противнику ни единого шанса на успех.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Прикрытие с воздуха

В ходе проведения спецоперации экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) выполняют самые различные задачи — выявляют, а также уничтожают бронетехнику и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществляют авиационную поддержку подразделений.

Так, например, запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.

Мобильные гаубицы Д-30

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 выполняют боевые задачи на всех участках фронта. На этих кадрах показана работа расчета одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на артемовском направлении. Бойцы не дали противнику закрепиться в лесопосадках западнее Артемовска — нанесли сокрушительный удар.

Прицельным огнем была уничтожена большая группа пехоты ВСУ. Националисты отступили, бросив своих раненых и убитых военных.