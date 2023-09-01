Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день

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Минобороны РФ показало кадры работы расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы не оставляют противнику ни единого шанса на успех.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Прикрытие с воздуха

В ходе проведения спецоперации экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) выполняют самые различные задачи — выявляют, а также уничтожают бронетехнику и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществляют авиационную поддержку подразделений.

Так, например, запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену.

Мобильные гаубицы Д-30

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 выполняют боевые задачи на всех участках фронта. На этих кадрах показана работа расчета одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на артемовском направлении. Бойцы не дали противнику закрепиться в лесопосадках западнее Артемовска — нанесли сокрушительный удар.

Прицельным огнем была уничтожена большая группа пехоты ВСУ. Националисты отступили, бросив своих раненых и убитых военных.

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