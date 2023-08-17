Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны»

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 20 0

Киевский режим нашел две «причины». Какие?

Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны»

Фото: Максим Стулов / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продолжает вносить всех, кто не ушел с российского рынка в список «международных спонсоров войны». Теперь под раздачу попал китайский холдинг Alibaba Group Holding Limited, владеющий интернет-магазином AliExpress. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

На этот раз НАПК нашел две причины, чтобы внести компанию в этот список. Во-первых, им не нравится, что AliExpress продолжает работать на российском рынке.

А во-вторых, их не устраивает, что на платформе торгуют товарами, которые производят на Дебальцевском завод металлургического машиностроения. Предприятие находится в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее 5-tv.ru писал, что Bacardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины.

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Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны»

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