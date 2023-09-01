На Украине задумались об экстрадиции беженцев для пополнения рядов ВСУ
Содействовать в этом стране готовы почти все государства мира, кроме России.
Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI
Украинская армия испытывает острую нехватку кадров. Вслед за проверкой выданных справок о непригодности к военной службе депутаты предлагают дополнительные способы расширить ряды боевиков ВСУ.
Чиновники сообщили о возможной экстрадиции украинцев, которые сбежали от мобилизации по поддельным документам в другие страны. Киевский режим уже наладил международные связи и готовится возвращать мужчин призывного возраста.
Как отмечают депутаты, содействовать перевозке беженцев из Украины обратно на родину готовы почти все страны мира, кроме России.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным ООН, с начала спецоперации в страны Европы прибыло 8,1 миллиона беженцев с Украины — однако лишь 1% из них в результате вернулся обратно.
Польша, которая приняла наибольшее количество человек (1,56 миллиона) после России (2,85 миллиона), оказалась вовсе не дружелюбной для них страной. Покинувшие родину украинцы рассказывают, что поляки ведут себя с ними жестко — их страдания там больше никого не волнуют.
- 3 сент
- Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
- 3 сент
- В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс «Острая могила»
- 3 сент
- Зеленскому посоветовали стабилизировать фронт после провала контрнаступления
- 3 сент
- В США признали, что большинство стран мира продолжают вести дела с РФ
- 3 сент
- ВСУ за сутки потеряли более 130 боевиков на запорожском направлении
- 3 сент
- Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
- 3 сент
- Боевики ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторов НАТО
- 3 сент
- ВКС РФ нанесли удар по топливным хранилищам ВСУ в порту под Одессой
- 3 сент
- Российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
- 3 сент
- «Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
Читайте также
56%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?