На Украине задумались об экстрадиции беженцев для пополнения рядов ВСУ

Эфирная новость 97 0

Содействовать в этом стране готовы почти все государства мира, кроме России.

На Украине задумались об экстрадиции беженцев для пополнения рядов ВСУ

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинская армия испытывает острую нехватку кадров. Вслед за проверкой выданных справок о непригодности к военной службе депутаты предлагают дополнительные способы расширить ряды боевиков ВСУ.

Чиновники сообщили о возможной экстрадиции украинцев, которые сбежали от мобилизации по поддельным документам в другие страны. Киевский режим уже наладил международные связи и готовится возвращать мужчин призывного возраста.

Как отмечают депутаты, содействовать перевозке беженцев из Украины обратно на родину готовы почти все страны мира, кроме России.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным ООН, с начала спецоперации в страны Европы прибыло 8,1 миллиона беженцев с Украины — однако лишь 1% из них в результате вернулся обратно. 

Польша, которая приняла наибольшее количество человек (1,56 миллиона) после России (2,85 миллиона), оказалась вовсе не дружелюбной для них страной. Покинувшие родину украинцы рассказывают, что поляки ведут себя с ними жестко — их страдания там больше никого не волнуют.

Тема:
Спецоперация
3 сент
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
3 сент
В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс «Острая могила»
3 сент
Зеленскому посоветовали стабилизировать фронт после провала контрнаступления
3 сент
В США признали, что большинство стран мира продолжают вести дела с РФ
3 сент
ВСУ за сутки потеряли более 130 боевиков на запорожском направлении
3 сент
Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
3 сент
Боевики ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку инструкторов НАТО
3 сент
ВКС РФ нанесли удар по топливным хранилищам ВСУ в порту под Одессой
3 сент
Российские десантники пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
3 сент
«Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

Последние новости

17:11
Мужчина устроил взрыв в жилом доме в деревне под Ярославлем
17:00
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября
16:48
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
16:34
Президентство подходит к концу? Грозит ли Байдену импичмент
16:21
Во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты
16:11
В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс «Острая могила»

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
В Беслане прошла литургия в память о жертвах теракта
«Я в шоке»: умерла мать певицы Анастасии
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России