Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью
Пострадавших и разрушений в результате нет.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Российская ПВО успешно пресекла попытку украинских диверсантов атаковать территорию Белгородской области. С соответствующим известием в пятницу, 1 сентября, вышли в Минобороны РФ.
Только за несколько часов военные успешно перехватили и ликвидировали вражеские дроны на подлете к российским территориям. Очередную попытку, обернувшуюся неудачей, диверсанты предприняли в 7:30 утра. Беспилотный аппарат уничтожили на подлете к области, проинформировали в ведомстве.
«Сегодня утром около 07:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. <…> Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — гласит официальное известие.
В тот же день в Минобороны объявили о пресечении попытки пролета дрона над Люберцами. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее 5-tv.ru писал о провальной попытке ВСУ атаковать Москву 1 сентября. С благодарностью к военным вышел лично мэр столицы Сергей Собянин.
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