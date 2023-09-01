Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью

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Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Пострадавших и разрушений в результате нет.

Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российская ПВО успешно пресекла попытку украинских диверсантов атаковать территорию Белгородской области. С соответствующим известием в пятницу, 1 сентября, вышли в Минобороны РФ.

Только за несколько часов военные успешно перехватили и ликвидировали вражеские дроны на подлете к российским территориям. Очередную попытку, обернувшуюся неудачей, диверсанты предприняли в 7:30 утра. Беспилотный аппарат уничтожили на подлете к области, проинформировали в ведомстве.

«Сегодня утром около 07:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. <…> Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — гласит официальное известие.

В тот же день в Минобороны объявили о пресечении попытки пролета дрона над Люберцами. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru писал о провальной попытке ВСУ атаковать Москву 1 сентября. С благодарностью к военным вышел лично мэр столицы Сергей Собянин.

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