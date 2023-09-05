«Враг его не видит»: как российские пилоты Ка-52 громят врага с воздуха

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Военкор «Известий» показала работу пилотов вертолетов Ка-52 на передовой

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские военные могут поразить абсолютно любую цель на земле.

Громят врага с воздуха и наши летчики. Как говорят сами пилоты, российские КА-52 — «Аллигаторы» — могут поразить абсолютно любую цель на земле! Противник несет серьезные потери. За мастерством наших воздушных асов наблюдала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Совершает посадку группа вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ми-28 — возвращаются с боевой задачи. Она выполнена успешно.

Двигатель не успевает остыть, как «Аллигатор» готовят к новому вылету. Быстрая проверка показателей, бортовой осмотр, дозаправка, и конечно пополнение боекомплекта. В пусковые установки вставляют НАР –неуправляемые авиационные ракеты, способные поразить абсолютно любую цель на земле.

«Уже не один экипаж получил госнаграды за уничтожение танков противника. Враг его не видит, а вертолет видит противника и прожигает с помощью специального вооружения», — рассказал российский военный.

Это кадры уничтожения окопов и блиндажей ВСУ. Точные попадания. Противник понес значительные потери. С этого же аэродрома «западной» группировки войск на самые горячие направления вылетают отряды штурмовиков

Съемочная группа — над территорией Украины. Этот Ми-8 везет группу огневой поддержки. Если внизу заметят что-то подозрительное — их направят туда.

«Отличное настроение. Погода хорошая. Все радостные, летим на выполнение боевых задач. Эта процедура происходит регулярно. И настраиваться получается всегда», — говорит один из военных.

Короткая остановка, дальше бойцы — по земле. Группа высажена, вертолет возвращается на базу, летит низко, чтобы противник не засек. Для этих воздушных асов боевые полеты — ежедневная рутина. В сутки может быть множество различных целей и каждую наши летчики успешно поражают.

Тема:
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